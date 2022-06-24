Yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen muhtelif eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Renkli cam şişe ithalatında ilave gümrük vergisi kaldırıldı - Son Dakika

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