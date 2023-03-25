Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 yeni banka kurulacak - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 yeni banka kurulacak

25.03.2023 10:05

Resmi Gazete'de çıkan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 yeni bankanın kurulmasını ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini onayladı.

BDDK'nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

FAALİYET İZNİ DE VERİLDİ

Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi. Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Ziraat Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 yeni banka kurulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 yeni banka kurulacak - Son Dakika
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