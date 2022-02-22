Üye Girişi
Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı - Son Dakika

Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı

22.02.2022 11:28
Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı

Akıllı bilişim otomasyon yazılımları alanında faaliyet gösteren Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldığını açıkladı.

Akıllı bilişim otomasyon yazılımları alanında faaliyet gösteren Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldığını açıkladı.

Resolve Systems, Orta Doğu'ya açıldığını ve bilişim otomasyon yolculuklarında bölgedeki kuruluşları destekleyeceğini duyurdu. Şirketin yeni açılan Dubai ofisinin, BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Pakistan'ın yanı sıra Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki birçok ülkeden müşteri ve iş ortağına hizmet vereceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre şirketin bölgeye açılması, bölge genelinde dijital dönüşüm çalışmalarının ve otomasyon teknolojilerine olan talebin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Bilişim otomasyon çözümleri, dünya genelinde bilişim alanında yetişmiş insan kaynağı eksikliği gibi sıkıntıların üstesinden gelmek için temel bir araç olarak ortaya çıktı. Resolve Bölge Satış Direktörü Amer Sharkawi ve Kıdemli Satış Mühendisi Mohamad Ashokaibi Dubai ofisinin başına geçiyor.

Konuyu değerlendiren Resolve Systems CEO'su Vijay Kurkal, "Dijital dönüşümün hızı dünya genelinde giderek artarken, şirket olarak hızlı büyümemiz, sunduğumuz bilişim otomasyon çözümlerinin haklı gücü ve değerini gösteriyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kuruluşlar ve bilişim hizmetleri sağlayıcıları, bilişim sistemlerine daha fazla görünürlük ve bilişim operasyon süreçlerine otomasyon sağlayacak akıllı araçlar benimserken, sahip olduğumuz çözümleri onlara da sunmak için bölgede böyle varlık oluşturmaktan heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü

Orta Doğu, Bilişim, Afrika, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:39:01. #1.11#
SON DAKİKA: Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement