Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi
07.02.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, bazı restoranların kuver ve servis ücreti yasağının ardından fiyatları menüye yansıtarak ya da farklı yöntemlerle aynı bedeli tahsil etmeye çalıştığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, başlatılan incelemer sonucunda bir işletmenin servis ücretini menü fiyatına dahil ederek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edildiğini bildirirken, işletmeye 1,8 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Kuver ve servis ücretinin kaldırılmasının ardından bazı restoranların yeni uygulamalara yöneldiği, özellikle hesap fişlerinde "gönüllü bahşiş" seçeneklerinin yer almaya başladığı yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Restoranların yeni taktiğinde, hesapların alt kısmında yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranlar halinde bahşiş seçenekleri sunulduğu, müşterilerin bu oranlardan birini seçmesi halinde tutarın POS cihazı üzerinden tahsil edildiği tespit edildi. Bazı işletmeler bu yöntemin isteğe bağlı olduğunu ve bahşişlerin kayıt altına alınarak vergilendirildiğini savunurken, bazı müşteriler ise bu uygulamanın fiilen servis ücretinin farklı bir adla geri dönmesi anlamına geldiğini söylüyor.

TİCARET BAKANLIĞINDAN 1.8 MİLYONLUK CEZA

Tartışmalar sürerken Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, gündeme gelen haberlerden dolayı başlatılan inceleme kapsamında bir işletmede servis ücretinin menü fiyatlarına yansıtıldığının tespit edildiğini bildirdi. Denetimlerde, işletmenin daha önce servis bedeliyle birlikte sunduğu hizmetin bedelini, uygulama kaldırıldıktan sonra fiyatları güncelleyerek dolaylı biçimde tahsil etmeye devam ettiğini beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, servis ücretinin fiyatların içine eklenmesi suretiyle yapılan bu uygulamanın haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, elde edilen bilgi ve belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletileceği ifade edildi. Kurulun haksız fiyat artışı kararı vermesi halinde ilgili işletmeye 1 milyon 860 bin lirayı aşan idari para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca denetimlerde, alkollü içecek menüsünde fiyatların yanında TL ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihinin yer almaması nedeniyle de idari işlem uygulandığını duyurdu. Açıklamada, kuver, servis ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ek ücret alınmasının önüne geçildiği vurgulanarak, kanunu farklı yöntemlerle dolanmaya çalışan uygulamalara da müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığının açıklaması şöyle:

"Servis Ücretini, Menüye Zam Yaparak Tahsil Etmek İsteyenlere Müsaade Edilmeyecektir! 05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır. Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; "Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL ye hizmet verirken, şuan çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini" beyan ettikleri görülmüştür. Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır. Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili Şirkete 1.860.170-TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır. Şüphe yok ki! Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir."

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:47:21. #7.11#
SON DAKİKA: Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.