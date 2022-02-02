Üye Girişi
Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları yükseltildi - Son Dakika

Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları yükseltildi

02.02.2022 10:03
Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları yükseltildi

Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı.

Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı. Bir önceki uygulamada Güçlendirme Kredisi olarak 80 bin lira verilirken yeni uygulamada bu oran 160 bin liraya çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı. Bir önceki uygulamada Güçlendirme Kredisi olarak 80 bin lira verilirken yeni uygulamada bu oran 160 bin liraya çıkarıldı. Konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi, işyeri edinme kredisi tutarları da 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri için de her bir bağımsız bölüm için 1 milyon TL olan kredi tutarı 2 milyon liraya yükseltildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gazete, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları yükseltildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları yükseltildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement