Rize-Artvin Havalimanı 2024 Yılının İlk 3 Ayında 239 Bin 882 Yolcuya Hizmet Verdi

Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı 2024 yılının ilk 3 ayında 239 bin 882 yolcuya hizmet verdi.

14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın 2024 yılının ilk 3 ayının istatistikleri açıklandı. Havalimanını 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yolcu trafiği toplamda 239 bin 882 iken bin 762 uçakta iniş kalkış yaptı. Havalimanında Mart ayında ise iç hatlarda 72 bin 51 yolcu iken, dış hatlarda ise 79 yolcu trafiği oldu. Böylece Mart ayında 72 bin 130 yolcu havalimanını kullandı. Havalimanında mart ayında uçak iniş-kalkış toplam sayısı 538'e ulaştı. - RİZE