Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının artırıldığı bildirildi.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın iki günü tek sefer düzenlendiği hatırlatıldı.
Sefer sayılarının talebe göre artırıldığı aktarılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.
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