Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

08.06.2022 12:19
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının artırıldığı bildirildi.

Rize- Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan gerçekleştirilen sefer sayılarının artırıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın iki günü tek sefer düzenlendiği hatırlatıldı.

Sefer sayılarının talebe göre artırıldığı aktarılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı - Son Dakika
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