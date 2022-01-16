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Rize çay ihracatından 2021 yılında yaklaşık 9,8 milyon dolar kazandı - Son Dakika

Rize çay ihracatından 2021 yılında yaklaşık 9,8 milyon dolar kazandı

16.01.2022 11:03
Rize çay ihracatından 2021 yılında yaklaşık 9,8 milyon dolar kazandı

Rize'den 2021 yılında 32 ülkeye 9 milyon 783 bin 843 dolarlık çay ihraç edildi.

Rize'den 2021 yılında 32 ülkeye 9 milyon 783 bin 843 dolarlık çay ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den geçen yıl 5 bin 500 ton çay ihraç edilerek 19 milyon 575 bin 574 dolar gelir sağlandı.

Ülke geneli çay ihracatının miktarda yaklaşık yüzde 60'ı, değerde ise yüzde 50'si Rize merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Rize'den bu dönemde 32 ülkeye 3 bin 278 ton çay ihracatı karşılığında 9 milyon 783 bin 843 dolar kazanç elde edildi. Kentten bir önceki yıl 3 bin 64 tonluk çay ihracatından 8 milyon 876 bin 800 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Rize'den geçen yıl yapılan çay ihracatı, bir önceki yıla oranla miktarda yüzde 7, değerde ise yüzde 10 arttı.

Belçika, ABD ve KKTC, kentten en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu. Rize'den geçen yıl Belçika'ya 6 milyon 620 bin 748, ABD'ye 1 milyon 47 bin 192 ve KKTC'ye 353 bin 88 dolarlık çay ihraç edildi. Bir önceki yıldan farklı olarak Afganistan, Hırvatistan, Litvanya ve Etiyopya'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkeye daha çay satıldı.

"Türk çayına yurt dışından gelen talep artışı sevindirici"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin çay ihracatının her geçen yıl arttığını, ülke profilinin de çeşitlendiğini söyledi.

Çayın ülke ve bölge için önemine dikkati çeken Gürdoğan, fındık gibi ülkeye net döviz girdisi sağlayan çayın ihracatının daha da ileri noktaya taşınabileceğini, bu doğrultuda yeni çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Gürdoğan, Belçika'ya yapılan ihracatın neredeyse tamamının Rize'den gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çok önemli çünkü Türk çayının Avrupa Birliği ülkelerine dağıtımı Belçika üzerinden yapılıyor. Ayrıca Türkiye'nin en çok çay ihraç ettiği ikinci ülke olan ABD'ye gerçekleştirilen 2 milyon 240 bin 541 dolarlık ihracatın 1 milyon 47 bin 192 dolarlık kısmı da yine Rize ilimizde faaliyet gösteren firmalarca yapıldı."

Türk çayına yurt dışından gelen talep artışının sevindirici olduğunu dile getiren Gürdoğan, "Yurt dışı pazarlarında yapılan tanıtım çalışmaları, çayımıza talebin artmasını sağladı. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin tercih etmelerinin yanı sıra ülkemize gelen turistlerin de Türk çayını beğenmeleri ve daha sonrasında kullanmaları talebe yansıdı." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize çay ihracatından 2021 yılında yaklaşık 9,8 milyon dolar kazandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rize çay ihracatından 2021 yılında yaklaşık 9,8 milyon dolar kazandı - Son Dakika
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