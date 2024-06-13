Rize Çayeli'nde Ata Tohumlarından 40 Bin Adet Sebze Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Rize Çayeli'nde Ata Tohumlarından 40 Bin Adet Sebze Fidanı Dağıtıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Çayeli Ziraat Odası tarafından ata tohumu fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. 40 bin adet fidan, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

13.06.2024 09:17
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Rize'nin Çayeli ilçesinde ata tohumlarından üretilen 40 bin adet sebze fidanının vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Çayeli Ziraat Odası tarafından ata tohumu fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte önceden dikilen ata tohumları fidan olarak Çayelili vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtımı gerçekleştirildi. 40 bin adet fidan yaklaşık yarım saat içerisinde tamamen dağıtıldı. Düzenlenen etkinlikte vatandaşlar fidan alabilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgi gören etkinliğe Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçükislamoğlu ve ziraat odası çalışanları katıldı.

"Bunlar birer milli servet gibidir"

40 bin adet fidanların dağıtımını gerçekleştirdiklerini ilerde bu sayıların artabileceğini ifade eden Çayeli Ziraat Odası Başkanı Ali Küçükislamoğlu, "Ata tohumu ile ilgili yaptığımız 3. etkinliğimiz. Ata tohumlarını tercih etme sebebimiz, İsrail ve yabancı olan hibrit tohumlarını kullanmak istemeyişimiz. Bu bölgeye ait olan ata tohumlarımızı Fındıklı Ziraat Odası'nın alanlarında yetiştirdik. Vatandaşımıza sürdürülebilir tarımı yapabilmesi için ata tohumlarını tercih ediyoruz. 40 bin tane ata tohumunu domates, salatalık, patlıcan ve biber gibi diğer ürünlerden ürettik. Etkinliğimize katılan herkese fidanları verdik. İnşallah bu etkinliği sürdürülebilir hale getiririz. Çayeli'nde de çalışmalarımız var. Yapılacak olan çalışmalarla belki de 40 bin değil, 100-150 bin fidan dağıtabiliriz. Ata tohumu sürdürülebilir tarımla ilgili çok önemli bir işlemdir. Çünkü hibrit tohumları bir yıl yaparsınız verimi fazla alırsınız ama ikinci yıl fazla verim olmaz. Ata tohumlarını kaybetmemiz gerekiyor. Bunlar birer milli servet gibidir" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli bir tohum"

Dağıtılan ata tohumlarından oluşan fidanlar sayesinde vatandaşlar kendi bahçelerinde üretime devam edeceğini belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Çayeli Ziraat Odası başkanlığının ve yönetiminin öncülüğünde ata tohumu dağıtımı yapıldı. Yurtdışına bağımlı olarak yapılan hibrit tohumlar var bunlar bir kez dikilebiliyor. Bir daha arkası gelmiyor. Ata tohumları geçmişte ninelerimizin, dedelerimizin tarlaya ektiği ve her yıl ondan ürün aldığı tohumlardır. Bu tohumlarla birlikte ülkemizi dışa bağımlılığını azaltıyor. Yerli ve milli bir tohum. Burada da yoğun bir ilgi var. Eskiden annelerimiz mısırların, kabakların tohumlarını alarak tekrardan dikerdi. Şimdi de bu geleneği devam ettirmek için çaba gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli olması bizim önceliğimizdir"

Ata tohumu almak için sıraya giren Hamdi Kalyoncu ise, "Ziraat odasının dağıtmış olduğu sebzeleri alacağız. Organik olduğunu öğrendik. Bundan sonraki yıllar içinde tohumlarıyla kendimizi devam ettireceğiz. Yerli ve milli olması bizim önceliğimizdir. Ondan dolayı geldik" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize Çayeli'nde Ata Tohumlarından 40 Bin Adet Sebze Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Çayeli'nde Ata Tohumlarından 40 Bin Adet Sebze Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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