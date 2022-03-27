Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu

27.03.2022 13:57

Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı olduRİZE Rize'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gelinlik defilesinde 40 adet gelinlik tanıtıldı.

Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu

RİZE Rize'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gelinlik defilesinde 40 adet gelinlik tanıtıldı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çiçeklerle tasarlanan gelinlik ise büyük beğeni kazandı.

Rize'de evlilik hayalleri kuran kadınlara yönelik gelinlik defilesi düzenlendi. 6 işletmenin ortaklaşa düzenlediği defilede gelinlikler mankenler tarafından podyumda sergiledi. Birbirinden güzel gelinliklerin gösterime çıktığı defileye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 40 farklı gelinliğin sergilendiği defilede en ilgi çeken çiçeklerle süslenmiş gelinlik oldu. Kadına şiddete yönelik tepki amaçlı tasarlanan çiçekli gelinlik, 10 günde hazırlandı.

"Kadınlarımız bir çiçektir"

Defile hakkında açıklamalarda bulunan gelinlik tasarımcısı Hatice Kılıçaslan, "Çok güzel bir ekiple tasarımlarımızı yaptık. Kapsamlı bir çalışma ile defileye hazırlandık. Kadına şiddete dikkat çekmek için 40 gelinliğin dışında çiçeklerle tasarlanmış bir gelinlik yaptık. Kadınlarımız bir çiçektir. Kadınlarımız ölmesin artık. Kadınlarımız böyle çiçek gibi açmaya layık" dedi.

"Cezalar caydırıcı olmalı"

Çiçekli gelinliği taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen manken İrem Aksoy, "Ülkemizde son zamanlarda kadına şiddet olayları maalesef artmakta. İnşallah bu olayla son bulur. Cezaların daha caydırıcı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gelinlikleri çok beğendiklerini söyleyen izleyiciler ise kadına şiddete yönelik cezaların ağırlaştırılmasını istediler. Defilede ayrıca birbirinden güzel dans gösterileri ve çocuklara yönelik palyaço eğlencesi yapıldı. Ayrıca; düğün hazırlıkları için 60 bin TL tutarında çeşitli hediyelerin içinde olduğu çekiliş düzenlendi.

Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu
Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gelinlik defilesinde kadına şiddete yönelik tasarlanan çiçekli gelinlik ilgi odağı oldu - Son Dakika


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