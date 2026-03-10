Rize'de Hamsi Tercih Ediliyor - Son Dakika
Rize'de Hamsi Tercih Ediliyor

Rize\'de Hamsi Tercih Ediliyor
10.03.2026 13:38
Rize'de balık tezgahlarında en çok hamsi satılıyor, fiyatı 100 lira. Vatandaşlar balığa ilgi gösteriyor.

Rize'de balıkçı tezgahlarında en çok hamsi tercih edildi.

Kent merkezindeki tezgahlarda mezgit ve somon 250, istavrit ve hamsi 100, alabalık ve barbun 300, levrek 600, çipuranın kilogramı ise 500 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, vatandaşların tezgahlarda yer alan balık çeşitlerinden en çok hamsiyi tercih ettiğini söyledi.

Geçen yıl bu aylarda hamsinin bol olmadığını belirten Birinci, "Şimdi hamsi bol, tezgaha müşteri geldiği zaman ilk hamsiyi soruyor. Onun için en çok hamsi satıyoruz." dedi.

Balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden Birinci, "Hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor. Çok da güzel boyu falan. İstavrit var 100-125 liradan satılıyor. Bu aylar istavrit ayıdır." diye konuştu.

Levrek alan İsmet Akgöllü ise ramazanda dengeli beslenmek için balık tükettiğini söyledi.

Havva Başka da balık fiyatlarının uygun olduğunu, sağlığı için haftada en az iki kez balık yemeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'de Hamsi Tercih Ediliyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rize'de Hamsi Tercih Ediliyor - Son Dakika
