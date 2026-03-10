Rize\'de Hamsi Tercih Ediliyor

Rize'de balıkçı tezgahlarında en çok hamsi tercih edildi.

Kent merkezindeki tezgahlarda mezgit ve somon 250, istavrit ve hamsi 100, alabalık ve barbun 300, levrek 600, çipuranın kilogramı ise 500 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, vatandaşların tezgahlarda yer alan balık çeşitlerinden en çok hamsiyi tercih ettiğini söyledi.

Geçen yıl bu aylarda hamsinin bol olmadığını belirten Birinci, "Şimdi hamsi bol, tezgaha müşteri geldiği zaman ilk hamsiyi soruyor. Onun için en çok hamsi satıyoruz." dedi.

Balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden Birinci, "Hamsinin kilosu 100 liradan satılıyor. Çok da güzel boyu falan. İstavrit var 100-125 liradan satılıyor. Bu aylar istavrit ayıdır." diye konuştu.

Levrek alan İsmet Akgöllü ise ramazanda dengeli beslenmek için balık tükettiğini söyledi.

Havva Başka da balık fiyatlarının uygun olduğunu, sağlığı için haftada en az iki kez balık yemeye çalıştığını kaydetti.