Rize'de Organik Çay Üreticilerinin Kota Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rize'de Organik Çay Üreticilerinin Kota Tepkisi

ÇAYKUR'un organik çay üreticilerine 500 kilogram kota uygulaması tepkilere neden oldu. Üreticiler, kendilerine verilen kota miktarının düşük olduğunu ve organik üretimi zorlaştırdığını belirtiyor.

02.09.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de üreticilerin ÇAYKUR'a 'Organik' çay tepkisi

RİZE - ÇAYKUR'un organik çay üretimi yapılan bölgelerde alan bazlı desteğe geçişin ardından kota uygulamasını da 500 kilogram olarak belirlemesi tepkilere neden oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü sezon başında organik tarımda verdiği desteği kilogram bazlı değil dekar bazlı vereceğini açıkladı. Şimdi de konvansiyonel üreticilere 750 kilogram kota açıklamasına rağmen organik üreticilere 500 kilogram sınırlaması getirince organik çay üreticilerinin tepkisine neden oldu. Organik çay üreticileri 3. sürgünde 500 kilogram kota uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek üst üste alınan kararların morallerini bozduğunu ifade ettiler.

"Sanki bizi organik üretimden caydırmak için mobbing uyguluyorlar"

Rize'nin Hemşin Vadisi'nden başlayıp organik üretimi tüm bölgelere yaymak için önceki genel müdürlerden Ekrem Yüce döneminde başlatılan çalışmalar kapsamında 2013 yılında Pazar İlçesi Suçatı Köyünde de organik çay üretimine geçiş yapan üreticiler gelinen noktada üvey evlat muamelesi görmeye başladıklarını iddia ettiler.

Organik çay üreticisi Şeref Sümer, kendisinin aynı zamanda ÇAYKUR emeklisi olduğunu, ÇAYKUR'un organik çay üreticisini cezalandıran bir tutum içerisinde olduğunu dile getirerek "ÇAYKUR, biz organik çay üreticilerini cezalandırıyor galiba. Organik olmayan bölgelere 750 kilogram kota verilirken bize 500 olarak belirlendi. Aslında organiklere kota da yok. ÇAYKUR ile organik çay üreticileri arasında yapılan sözleşmenin ikinci maddesinde 'üreticinin getirdiği tüm çayı alır' diye ÇAYKUR ile karşılıklı imzalanan bir sözleşmemiz var. ÇAYKUR bu sözleşmeye uymadığı gibi bir de bizi konvansiyonel üreticilere karşı cezalandırmış oluyor. Zaten kilo bazlı desteği alan bazlı desteğe çevirdiler. O konuda da organik üreticiler zarara uğradı. Sanki bizi organik üretimden caydırmak için mobbing uyguluyorlar" dedi.

Bir başka organik çay üreticisi Timur Sümer de yaptığı açıklamada, kotanın çayın verimine göre değil de tapusuna göre belirlenmesinin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirtirken Orhan Sümer isimli üretici ise organik üretimin hiçbir değeri kalmadığını düşündüklerini ifade ederek "Çayı ile ilgilenen, kaliteli üretim yapan karşılığını alamıyor. Adam çaya bakmıyor dönümü fazla o para alıyor. Bu nasıl olacak? Bize dönüm başı 500 kota veriyor, diğer bölgelere 750 alıyor. Bu şekilde bir uygulamanın bize bir faydası yok ki" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Çaykur, Çaykur, Rize, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'de Organik Çay Üreticilerinin Kota Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de Organik Çay Üreticilerinin Kota Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement