Rize\'de "Süs Bitkileri Zirvesi" başladı

Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince organize edilen "Rize Süs Bitkileri Zirvesi" başladı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvede, kentin süs bitkileri ve çiçeklerin doğal olarak yetiştirildiği bir alan olduğunu söyledi.

Kadın kooperatiflerinin bu alanda üretim yapacak bir hale gelmesinin önemli olacağını belirten Vali Baydaş, "Kadınlarımızın burada üretim gerçekleştireceği ve o üretimin de alıcılarla buluşacağı bir düzlem oluşturulmuş olacak. Bunun en kıymetli tarafı budur. Bu bitkileri bu yönüyle kıymetlendirebilir ve bunu sürdürülebilir hale getirebilirsek bu çalışma başarıya ulaşırsa ki o adımda ilerliyor. Burada yepyeni bir istihdam ve gelir alanının oluştuğunu hep birlikte birkaç yıl içinde göreceğiz." diye konuştu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin sadece çay üretmediğine işaret ederek, "Özellikle 1870'li yıllardan sonra Batum üzerinden gelen birçok bitki türü burada üretilmiş. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'nin fidancılığı büyük ölçüde bu bölgeden karşılanmıştır." dedi.

Süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Metin, "Bir seramız var. Orada birçok farklı türleri arkadaşlar deniyorlar. Ekonomiye dönüşmesi çok önemli. Ekonomiye dönüştüğü zaman arka planda bir gelişme oluyor. İnşallah bu üretim desteklenir ve bu geri dönüşün sürdürülebilir tarafı hayata geçer." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da tarımın yalnızca üretim değil, bilginin teknolojiyle buluştuğu ve katma değerin belirleyici olduğu stratejik bir alana dönüştüğünü, bu dönüşümün merkezinde ise süs bitkileri sektörünün yer aldığını belirtti.

Süs bitkilerinin az alanda yüksek gelir sağlayan, estetik değeri ekonomik güce dönüştüren, çevresel ve sosyal katkılarıyla öne çıkan bir sektör olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rize sahip olduğu iklimi, doğal florası ve biyolojik çeşitliliği ile bu alanda büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin ekonomik değere dönüşmesi bilgi, organizasyon ve vizyonla mümkündür. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz sadece bilgi üreten değil, bu bilgiyi sahaya yansıtan ve ekonomik değere dönüştüren bir anlayışla hareket ediyoruz. Kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte hareket ettiği bu yapı, bölgesel kalkınmanın temelidir."

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Davut Keleş, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, İç ve Dış Mekan Peyzaj Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar da katıldı.

Yarın sona erecek zirve kapsamında Türkiye'de süs bitkileri üretimi ve araştırmaları, pazarlama deneyimleri ile bölgesel potansiyel konularında özel sektör temsilcileri ve akademisyenler görüşlerini paylaşacak, kentteki süs bitkileri üretim alanlarında teknik gezi gerçekleştirilecek.