Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika
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Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

13.05.2022 10:49
Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Rize'deki bazı taşınmazların yol projeleri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Rize'deki bazı taşınmazların yol projeleri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güneysu-Büyükköy İl Yolu Ayrım-Külliye Bağlantı Yolu Projesi kapsamında belirlenen güzergaha rastlayan kesimdeki bazı mahallelerde bulunan taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Genel Müdürlük, Günsuyu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında da bazı taşınmazları acele istimlak edecek.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Güneysu, Gazete, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de yol projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika
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