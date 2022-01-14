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Rize'den 2021 yılında 207,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

Rize'den 2021 yılında 207,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

14.01.2022 11:32
Rize'den 2021 yılında 207,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Rize'den 2021 yılında 55 ülkeye 207 milyon 348 bin 185 dolarlık ihracat yapıldı.

Rize'den 2021 yılında 55 ülkeye 207 milyon 348 bin 185 dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Rize'den geçen yıl gerçekleştirilen ihracat, 2020 yılına göre yüzde 26 artarak 207 milyon 348 bin 185 dolara yükseldi.

Rize'den 25 sektörden yapılan ihracatta ilk sırada madencilik ürünlerinden bakır cehveri, ikinci sırada yoğunlukla Rusya Federasyonu'na ihraç edilen balık, üçüncü sırada ise çay yer aldı.

Kentten yapılan toplam ihracatın yüzde 54'lük kısmı madencilik ürünleri ihracatından, yüzde 21'lik kısmı ise Rusya Federasyonu'na yapılan balık ihracatından oluştu.

Türkiye genelinden Rusya Federasyonu'na alabalık ve Türk somonu ihracatında Rize birinci sırada yer alırken, kentte üretilip 7 ülkeye ihraç edilen cerrahi tek kullanımlık koruyucu elbise ihracatı da önemli hacme ulaştı.

Rize'den en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Bulgaristan oldu, toplamda ise 55 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bakır cevheri, çay ve bisküvi ihracatı yapıldı, Rusya Federasyonu'na ise ağırlıklı olarak balık, kivi, çay ve elektrikli ocak ihraç edildi.

Üçüncü sırada yer alan Bulgaristan'a ise bakır cevheri başta olmak üzere çay ve soğuk çay ihracatı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, Rize ihracatının 2021 yılında yüksek oranlı artış trendi ile yeniden 200 milyon dolar sınırını aştığını belirtti.

Rize'den 55 ülkeye ihracat yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Turgut, Çin'e dahi gıda maddesi ihraç edebilme başarısını gösteren Rize'de ihracatçı sayısının da her geçen yıl arttığını vurguladı.

Turgut, ihracatta yakın komşu ülkeler dışında ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl artmasının büyük bir başarı olduğuna dikkati çekti.

Geçen yıl Rize'den 9,8 milyon dolarlık çay ihraç edildiğini de belirten Turgut, Rize'nin 2022 yılını da artış trendi ile tamamlayacağından ümitli olduklarını kaydetti.

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Rusya Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, İhracat, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize'den 2021 yılında 207,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rize'den 2021 yılında 207,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
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