Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor

15.06.2022 09:51

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden belediye bloklarının inşaatı bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden belediye bloklarının inşaatı bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Rize'de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binalar, işletme sahiplerinin boşaltma işleminin ardından 5 Mart 2021 tarihi itibariyle yıkılmaya başlandı. Yıkım işlemlerinin ardından ise Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kapsamında yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatı start aldı. Kısa sürede yükselen binalar yıkımdan öncede olduğu gibi Rize'nin ticaretinin kalbi olmak için gün sayıyor. Çalışmaların tamamlanması için inşaat alanında 290 kişiyle çift vardiya sistemi uygulanarak yıl sonuna yetiştirilmek için hız kesmeden çalışmalar sürüyor.

"Yıl sonuna doğru ince imalatıyla beraber bu işimizi bitirmek istiyoruz"

Yapımına başlanan projeyi yılın sonunda bitirmeyi planladıklarını ifade eden şantiye şefi Mustafa Arslan, "Çalışmalarımızın taban inşaatında yüzde 70 oranında tamamladık. İnşaatın totalinde ise yüzde 55 tamamlamış durumdayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Allah nasip ederse bu yılın sonunda da projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu alan 8 bloktan oluşuyor. 8 bloğunda 7'sinin temeli atılmış durumda. Diğer bloğumuzun da temeli bu hafta sonu atılacak ve bütün blokların temelini bitirmiş olacağız. Burada kaba inşaatlardan 4 blok tamamlandı. Diğer bloklarımızda ise 3 tanesinde de şu anda yüzde 51 seviyesindeyiz. Son bloğumuzda da temelle beraber yüzde 30 seviyesindeyiz. Bizim hedefimiz Eylül ayında kaba inşaatı bitirmek. Yıl sonuna doğru da ince imalatıyla beraber bu işimizi bitirmek istiyoruz. Tabi buna iklim şartlarını da ön görüyoruz. Yani burada zor bir iklimdeyiz. Yağmuru, yağışı hep düşünüyoruz. Güneşli havaların 1 saniyesinin bile kıymetini biliyoruz" dedi.

"Burada dolgunun verdiği dezavantajlar da vardı avantajları da vardı"

Çalışma alanında 375 kilometrelik bir fore kazık imalatının yapıldığını belirten Arslan, "Şantiye alanımız 25 dönüm araziden oluşuyor. Burada yaklaşık olarak 560 tane iksa kazığı çevrili. Temel altında da bin 246 tane temel kazı yapıldı. Bunların totalinde ise 375 kilometrelik bir fore kazık imalatımız oldu. Bununla beraber etrafı güçlendirmek için jet grout imalatları oldu. Buda toplamda 72 kilometre uzunluğunda jet grout imalatı yapıldı. Hem temel altına yapıldı. Bunun amacı da deniz suyunu minimize etmekti. Temel altına yapılan iksa kazıklarımızı sert zemine vurup bunların 3 buçuk-4 metre soketlenerek binalarımızı sağlam bir zemin üzerine oturtturmaktı hedefimiz. Kazıklarımız aşağı yukarı 26 metreye kadar indi. Burası eskiden deniz dolgusuydu. Biz o malzemeyi çıkarttık. Tekrardan yerine çakıl ve dolgu malzemesi kullandık. Burada dolgunun verdiği dezavantajlar da vardı avantajlarda vardı" şeklinde konuştu. - RİZE

Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor

YORUMLAR
500
Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor Yaşanan sel felaketinde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement