Rize şehir merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı devam eden belediye bloklarının inşaatı bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Rize'de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binalar, işletme sahiplerinin boşaltma işleminin ardından 5 Mart 2021 tarihi itibariyle yıkılmaya başlandı. Yıkım işlemlerinin ardından ise Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kapsamında yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatı start aldı. Kısa sürede yükselen binalar yıkımdan öncede olduğu gibi Rize'nin ticaretinin kalbi olmak için gün sayıyor. Çalışmaların tamamlanması için inşaat alanında 290 kişiyle çift vardiya sistemi uygulanarak yıl sonuna yetiştirilmek için hız kesmeden çalışmalar sürüyor.

"Yıl sonuna doğru ince imalatıyla beraber bu işimizi bitirmek istiyoruz"

Yapımına başlanan projeyi yılın sonunda bitirmeyi planladıklarını ifade eden şantiye şefi Mustafa Arslan, "Çalışmalarımızın taban inşaatında yüzde 70 oranında tamamladık. İnşaatın totalinde ise yüzde 55 tamamlamış durumdayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Allah nasip ederse bu yılın sonunda da projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu alan 8 bloktan oluşuyor. 8 bloğunda 7'sinin temeli atılmış durumda. Diğer bloğumuzun da temeli bu hafta sonu atılacak ve bütün blokların temelini bitirmiş olacağız. Burada kaba inşaatlardan 4 blok tamamlandı. Diğer bloklarımızda ise 3 tanesinde de şu anda yüzde 51 seviyesindeyiz. Son bloğumuzda da temelle beraber yüzde 30 seviyesindeyiz. Bizim hedefimiz Eylül ayında kaba inşaatı bitirmek. Yıl sonuna doğru da ince imalatıyla beraber bu işimizi bitirmek istiyoruz. Tabi buna iklim şartlarını da ön görüyoruz. Yani burada zor bir iklimdeyiz. Yağmuru, yağışı hep düşünüyoruz. Güneşli havaların 1 saniyesinin bile kıymetini biliyoruz" dedi.

"Burada dolgunun verdiği dezavantajlar da vardı avantajları da vardı"

Çalışma alanında 375 kilometrelik bir fore kazık imalatının yapıldığını belirten Arslan, "Şantiye alanımız 25 dönüm araziden oluşuyor. Burada yaklaşık olarak 560 tane iksa kazığı çevrili. Temel altında da bin 246 tane temel kazı yapıldı. Bunların totalinde ise 375 kilometrelik bir fore kazık imalatımız oldu. Bununla beraber etrafı güçlendirmek için jet grout imalatları oldu. Buda toplamda 72 kilometre uzunluğunda jet grout imalatı yapıldı. Hem temel altına yapıldı. Bunun amacı da deniz suyunu minimize etmekti. Temel altına yapılan iksa kazıklarımızı sert zemine vurup bunların 3 buçuk-4 metre soketlenerek binalarımızı sağlam bir zemin üzerine oturtturmaktı hedefimiz. Kazıklarımız aşağı yukarı 26 metreye kadar indi. Burası eskiden deniz dolgusuydu. Biz o malzemeyi çıkarttık. Tekrardan yerine çakıl ve dolgu malzemesi kullandık. Burada dolgunun verdiği dezavantajlar da vardı avantajlarda vardı" şeklinde konuştu. - RİZE