RTB Başkanı Mehmet Erdoğan: "Ben hain değilim"

RİZE - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Mehmet Erdoğan hain değildir, bütün emeğini Rize'ye vermiş bir insandır" dedi.

Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı ve Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Çay Kanunu Teklifi'ndeki maddelerden kendilerinin haberi olmadığı halde sert dille eleştirilerin odağı olduğunu dile getirerek tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, Çay Kanun Teklifi'nden medyada çıkan haberlerle haberi olduğunu söyleyerek, "Başkanlığını benim yapmış olduğum Ulusal Çay Konseyi'ni ilgilendiren benim de haberdar olmadığım bir yükümlülükle piyasaya yayıldı. Bize, kanun teklifinde Ulusal Çay Konseyi olarak yaş çay taban fiyatının belirlenip ilan edilmesi, açıklanması gibi bir görev addedildi. Çok net söylüyorum, bu ne bizim talebimizdir, ne de biz üzerimize böyle bir mükellefiyet alacak kadar ve bu tepkileri kamuoyundan geleceğini bilerek bunu yapacak kadar da küçük düşünceler içerisinde olmadık. Her zaman talebimiz şuydu, yerelin görüşü alınsın, bakanlık veya gerekli kurum bunun açıklamasını yapsın. Bizden bu talep istendiğinde Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz benden 'böyle bir çalışma olsun mu kanun içerisinde' dediğinde net olarak söylediğimi söylüyorum 'bu çalışmanın biz sadece önerisi oluruz kamuoyunda tarafların beklentilerini fiyat beklentilerini toparlar, belli bir süzgeçten geçirip bakanlığa sunarız, teklif ederiz. Böyle bir fiyat beklentisi var ama takdir bakanlığın veya açıklayacak olan kurumun olur' şeklinde net ibarelerimiz vardır. Ulusal Çay Konseyi döneminde bundan 8-10 yıl önce hazırlanmış taslakta öyle bir görev vardır, ne de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden gönderilen taslakta da böyle bir şey yok. Kaldı ki bu çalışmayı yaptık, bir fiyat açıkladık diyelim. ÇAYKUR'da uymaz, özel sektörde uymaz, vatandaş da o kalite parametrelerine uymaz, elinde hiçbir yaptırım gücün yok. Açıklanan fiyata uymayanlar cezalandıracak şekilde, bir yaptırım gücüm olsa, bütün tarafların katılımıyla taban fiyat olmasını zaten öneririz. Yapılacak her çalışmanın da içerisinde oluruz" dedi.

"Biz önerimizi Bakanlığa yazdık"

Erdoğan, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 28 madde olarak düzenlendiği bir Çay Kanun Taslağı'nı bakanlığa gönderdiler ama bugün önümüze çıkan 13 maddelik, birçoğu kısılmış, bir yerlerden bazı şeyleri alınıp yönetmeliklere atfedilmiş. Bizim önerimizi bugün bakanlığı yazdık, gerekli birimlere de yazdık, bilgi de verdik. Bugün üzerinde durulan Ulusal Çay Konseyi yaş çay fiyatını belirler, açıklar maddesini, ulusal çay konseyi, tarafların görüşlerini alarak, referans olabilecek fiyat önerisini bakanlığa gönderir, ilgili kurum yasal fiyatını kendi belirler, açıklar maddesi ile değiştirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz çaya mahkumuz"

Çayın devlet koruması altına alınan bitki olması için çabaladıklarını ifade eden Erdoğan, "Çaya bir taban fiyat bir referans fiyat getirilmeli. Eğer bir kanun çıkaracaksak referans fiyat getirmemiz lazım. Herkes bunun Uluslararası ticari kurallara aykırı olduğunu söylüyor. Çok yıllık bitkilerde. Bu tip bir kısıtlama yok. Biz çayımızı bu yıl ekmeyip nohut ekeceğiz diyemeyiz. Biz çaya mahkumuz. Onun için çay devletin koruma altına alması gereken bir bitkidir. Başından beri çabamız bu yöndedir. Oturduğun yerden bir şeyler yazıp göndermek çok kolay ama gelene zarar vermekte çok kolay. Yapılması gereken iyi şeylerede zarar vermek çok kolay. Lütfen herkes bu çizginin içerisinde kalsın" şeklinde konuştu.

"Mehmet Erdoğan Borsa Başkanı, Ulusal Çay Konseyi Başkanı hain değildir"

Kendisine haksızlıklar yapıldığını sözlerine yansıtan Mehmet Erdoğan, "Eğer çayı konuşacaksak, çayın bölgenin menfaatini konuşacaksak, lütfen siyasi rozetlerimizi ve kimlik rozetlerimizi dışarıda bırakarak konuşalım, destekli çalışalım, olmaması gereken bir şey varsa bunun olmaması gerektiğini söyleyelim. 5 gündür piyasaya bakıyorum, yazılanları, çizilenleri okuyorum. Çok haksızlıklar var, belli konularda da hakkımı helal etmiyorum. Mehmet Erdoğan Borsa Başkanı, Ulusal Çay Konseyi Başkanı hain değildir, bütün emeğini Rize'ye vermiş, emeğini de kazandığını da Rize'ye yatırmış bir insandır ve çay sektörüne borçlu olduğuna inandığı içinde sosyal görevlerini yerine getiren bir insandır. Mehmet Erdoğan hain değildir bunun da böyle bilinmesini istiyorum" dedi.