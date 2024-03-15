Rize\'ye 21 yılda 13 milyar liralık yatırım yapıldı

Ekonomi

Rize'ye, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda 13 milyar 964 milyon 585 bin 888 liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında Rize'deki dereleri ıslah edebilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti.

Rize'de 2003'ten bugüne kadar 83 dere ıslahı yapıldığını, 158 yerleşim yeri ile 17 bin 79 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu aktaran Balta, 21 yılda 13 milyar 964 milyon 585 bin 888 liralık yatırım gerçekleştirildiğini vurguladı.

Balta, hali hazırda Rize'de 37 taşkın kontrol işinin devam ettiğine değinerek, "6 taşkın kontrol projemiz de yatırım programındadır. Bunun yanı sıra Rize'de makineli çalışmalarımızla da derelerimizi daha güvenli hale getirmeye ve olası taşkınlar öncesi bentlerimizi temizleyerek, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rize'de yaptıkları çalışmalarla memba kalitesinde bir içme suyu sağladıklarına işaret eden Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"2019 yılında Rize civar yerleşimleri 1. kısım içme suyu isale hattı inşaatını tamamlayarak hizmete almıştık. Bu iş kapsamında 57,10 kilometre uzunluğundaki isale hattı inşa ettik. Akabinde Rize civar yerleşimleri 2. kısım içme suyu isale hattı işine başladık. Bu işimizi de 2021 yılında tamamlayarak hizmete aldık. İkinci kısım işimizde de 67,80 kilometre bir isale hattı döşedik. Rize içme suyu projemizin son ayağı olan civar yerleşimleri 3. kısım içme suyu isale hattını ise 2023 yılında tamamlayıp Rizeli vatandaşlarımızın içme suyu sorununu çözmüş olduk. Şu anda memba kalitesindeki içme suyu vatandaşlarımızın çeşmelerinden akmaktadır."

Balta, Rize'de taşkınlarla mücadelede taşkın erken uyarı sistemlerinin önemli bir rol oynadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"DSİ olarak bu konuda da adım attık ve pilot bölge seçtiğimiz Doğu Karadeniz'de Trabzon'da 34, Rize'de 35, Giresun'da 49, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak üzere toplam 125 adet taşkın erken uyarı sistemi kurarak işletmeye aldık. Şu anda bu sistemlerimizi aşırı yağışlarda aktif olarak kullanıyoruz. Rize'de son yağan aşırı yağışlarda bu sistemlerimiz hayati bir rol oynadı. Sistemlerimizin uyarıları neticesinde yağışlardan etkilenen yerleşim yerlerine hızlıca müdahalelerde bulunmuş ve böylelikle rahmet olan yağmurların bir afete dönüşmesinin önüne geçilmişti."

Balta, Rize'de planlama ve proje aşamasında 3 HES tesisi bulunduğunu, bu tesislerle ülke enerjisine enerji katacak olmaktan son derece mutlu olduklarını sözlerine ekledi.