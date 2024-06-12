Roche Müstahzarları Sanayi AŞ Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Roche Müstahzarları Sanayi AŞ Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verildi

Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine yönelik iddiayı yeniden değerlendirdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin iptal ettiği Kurul kararı sonucunda, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Ancak, soruşturma kararı, şirketin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmemektedir.

12.06.2024 16:34
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Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine yönelik iddiayı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu ihlal nedeniyle yapılan ön araştırmada, ilgili kanun maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilirken, bu Kurul kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ankara, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roche Müstahzarları Sanayi AŞ Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verildi - Son Dakika

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