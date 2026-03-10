Roketsan'dan Yerli Üretim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roketsan'dan Yerli Üretim Vurgusu

Roketsan\'dan Yerli Üretim Vurgusu
10.03.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Yiğit, yerli savunma ürünlerinin üretimine devam edileceğini açıkladı.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, yerli ve milli ürünlerin üretiminin devam ettiğini açıklayarak, "Caydırıcılığın da birinci olmazsa olmazı bilinmezlik. Dolayısıyla bizim de sürpriz etkisi yaratacak ve dosta güven, düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var. Bunları da üretmeye devam ediyoruz. Envanterde olanlarımız var, envantere girmek üzere olanlar var, üzerinde çalıştığımız projeler de var ve bu devam edecek" dedi.

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, savunma sanayi alanında yerli ve milli ürünlerin üretiminin devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Yiğit, "Roketsan üretimlerine ve tasarımlarına her geçen gün devam ediyor. Bizim kamuoyuna açıkladığımız ve açıklayamadığımız ürünlerimiz var. Elbette her etkinlikte bizim yeni ürünlerin lansmanı olacaktır. Önümüzde Saha Expo sergisi olacak, orada büyük bir ihtimalle bütün vatandaşlarımız Roketsan'ın yeni ürünleriyle de tanışma imkanı bulacak. Roketsan dünya standartlarında üretim yapan bir şirket, çok hızlı büyüyen bir şirket. Bizim ürünlerimiz 40'a yakın ülkede talep gören ve ihracatını yaptığımız ürünler. Dolayısıyla biz roket ve füze teknolojilerinde dünyanın gerisinde değiliz" diye konuştu.

'TEMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR SAVUNMA SANAYİ NOKTASINDA ÇALIŞIYORUZ'

Savunma sanayi alanında Bolu'da ciddi gelişmelerin olacağını ifade eden Prof. Dr. Yiğit, şunları söyledi:

"Biz Bolu'muza temiz, sürdürülebilir savunma sanayi noktasında neler yapabiliriz, bunu çalışıyoruz. Roketsan'daki ilgili arkadaşlar, firmalarımızla bire bir görüşmeler yapıyorlar. İnşallah ilerleyen süreçte, biz bu görüşmelerin ve yaptığımız etkinliğin sonuçlarını çok somut olarak göreceğiz. İnşallah İstanbul ve Ankara arasında çok güzel bir konumda bulunan, birçok lojistik imkan sağlayan Bolu'muzda savunma sanayi noktasında ciddi gelişmeler göreceğimize ben inanıyorum. Savunma sanayi ürünlerinin en önemli etkinliği caydırıcı olması. Caydırıcılığın da birinci olmazsa olmazı bilinmezlik. Dolayısıyla bizim de sürpriz etkisi yaratacak ve dosta güven, düşmana korku verecek önemli ürünlerimiz var. Bunları da üretmeye devam ediyoruz. Envanterde olanlarımız var, envantere girmek üzere olanlar var, üzerinde çalıştığımız projeler de var ve bu devam edecek."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Roketsan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roketsan'dan Yerli Üretim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:35:30. #7.13#
SON DAKİKA: Roketsan'dan Yerli Üretim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.