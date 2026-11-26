Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya'daki Beloyarsk Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesindeki reaktörde, geri dönüştürülmüş yakıtın pilot ölçekte kullanımıyla kapalı nükleer yakıt çevriminin uygulanabilirliğinin kanıtlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beloyarsk NGS'nin 4. güç ünitesindeki BN-800 tipi hızlı nötron reaktöründe, geri dönüştürülmüş uranyum-plütonyum yakıtının pilot ölçekte işletme süreci başladı.

Söz konusu yakıt, daha önce aynı reaktörde kullanılan ışınlanmış bir yakıt demetinde üretilen ve daha sonra bu demetten ayrıştırılan plütonyum kullanılarak imal edildi.

Rosatom, bu işlemle, dünyada ilk kez endüstriyel bir reaktörde kapalı nükleer yakıt çevrimi konseptinin uygulanabilirliğini kanıtlamış oldu.

Bu konsept kapsamında, çalışmakta olan bir hızlı nötron reaktöründe nükleer yakıtın ışınlanması sonucunda plütonyum oluşuyor. Kullanılmış yakıt reaktörden çıkarıldıktan sonra bu plütonyum ayrıştırılabiliyor ve aynı güç ünitesi için yeni yakıt üretiminde kullanılabiliyor. Bu süreç sınırsız sayıda tekrar edilebiliyor.

Geleneksel, yani termal reaktörlerde ışınlanmış yakıtın yeniden işlendiği ve taze yakıtın bir bileşeni olarak ikinci kez yeniden işlenmeden hızlı nötron reaktörüne yüklendiği teknoloji, daha önce de uygulanmıştı. Ancak bu işlemle, uranyum kaynak tabanına ilişkin kısıtlamaları ortadan kaldırmaya ve tükenmez bir enerji kaynağı elde etmeye imkan sağlayan nükleer yakıtın çoklu geri dönüşümünün tüm avantajlarından yararlanılamıyordu.

Yeni deneysel yakıt demetinin optimize edilmiş plütonyum elde etme teknolojisi kullanılarak üretilmiş olması da ayrı bir önem taşıyor. Bu teknoloji sayesinde yakıt kalitesi tamamen korunurken toplam teknolojik işlem sayısı azaltılmış oldu. Söz konusu yaklaşım, yeniden işleme sürecinin ekonomik verimliliğini artırırken yakıt çevriminin kapatılmasının teknolojik karmaşıklığını da azaltıyor.

Deneysel yakıt demetlerinin yüklenmesine yönelik tüm çalışmalar Rusya Federal Çevre, Endüstri ve Nükleer Denetim Kurumu Rostechnadzor ile koordinasyon içinde ve düzenleyici kurumun lisans belgelerine tam uygun şekilde yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şunları kaydetti:

"Bugün hızlı nötron reaktörlerinde nükleer yakıt çevriminin kapatılması konusunda teoriden pratiğe geçmiş bulunuyoruz. Bir başka teknolojik eşiği daha aşarak 'yenilenebilir' nükleer enerji modelinin uygulanabilirliğini kanıtlıyoruz. Bu model, doğal kaynaklar üzerindeki yükü orantılı olarak artırmadan ve radyoaktif atık miktarını büyütmeden artan elektrik ihtiyacının karşılanmasını mümkün kılacak. Dolayısıyla kapalı nükleer yakıt çevrimi yalnızca uranyum ve plütonyumun verimli kullanılması anlamına gelmiyor, aynı zamanda çevresel sorunlara bütüncül bir çözüm sunuyor. BN-800'deki bu benzersiz yakıt demetinin başarıyla işletilmesi, inşası devam eden ve önümüzdeki on yılda faaliyete geçecek seri BN-1200M güç ünitesi de dahil olmak üzere geleceğin IV. Nesil reaktörlerinin teknolojik hazırlığına doğrudan katkı sağlıyor. Bu, nükleer enerji üretiminin insanlık için stratejik bir enerji kaynağı haline gelmesi yolunda önemli bir adımdır."