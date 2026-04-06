Rosatom ve NBEPar'dan Ortak Girişim

06.04.2026 13:04
Rosatom ve NBEPar, Brezilya'da uranyum madenciliği için 'Nadina Minerals' adıyla ortaklık kurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki Uranium One Grubu AŞ ile Brezilya Nükleer Enerji İştirakleri Ltd. (NBEPar), Brezilya'da maden kaynaklarını geliştirmek üzere ortak girişim kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom bünyesindeki TENEX Grubu'na bağlı uluslararası uranyum madencilik şirketi Uranium One Grubu ile Brezilyalı Diamante Grubu'nun holding şirketi NBEPar, "Nadina Minerals" adıyla kurulacak ortak girişim için anlaşma imzaladı.

Açıklamada, anlaşmanın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2026 Nükleer Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen imza töreniyle hayata geçirildiği belirtildi.

Ortaklık çerçevesinde tarafların, gerekli lisans süreçlerini tamamlaması, potansiyel maden sahalarında arama faaliyetleri yürütmesi ve yüksek teknoloji sektörleri için kritik öneme sahip metallerin çıkarılması ile işlenmesine yönelik modern tesisler kurması planlanıyor.

Projenin, hem iki ülke arasında iş birliğini derinleştirmesi hem de Brezilya ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
