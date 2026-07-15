Rostec'in Net Karı 2025'te %42 Düştü

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in net karı, gelirlerindeki artışa rağmen 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 42 azalarak 76,4 milyar rubleye (yaklaşık 978 milyon dolar) geriledi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rostec Başkanı Sergey Çemezov'un Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşmesindeki değerlendirmelerine yer verildi.

Şirket gelirlerinin 2025'te yüzde 25 arttığını belirten Çemezov, net karın ise yüzde 42 düşüşle 76,4 milyar ruble seviyesine gerilediğini bildirdi.

Çemezov, net kardaki gerilemenin nedenine ilişkin açıklama yapmazken, yatırım projelerini başlatmak için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını da ifade etti.

Gelirlerin büyük bölümünün 2025'in ikinci yarısında elde edildiğini kaydeden Çemezov, kamu savunma siparişleri ile sivil alandaki sözleşmelerin genellikle söz konusu dönemde tamamlandığını anlattı.

Rostec'in sivil ürünlerden elde ettiği gelirin 2026 sonunda yaklaşık yüzde 20 artmasını beklediklerini aktaran Çemezov, şirketin 2025 gelirlerinin yaklaşık 4,5 trilyon rubleye (57,6 milyar dolar) ulaştığını ve iş gücü verimliliğinin yüzde 20,2 arttığını bildirdi.

Finansal tablolarını kamuoyuyla paylaşmayan Rostec, Rusya'nın en büyük savunma sanayi şirketi konumunda bulunuyor.