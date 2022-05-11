Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında - Son Dakika
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Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında

11.05.2022 10:10
Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında

Royal Halı, sahip olduğu markaları; Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı koleksiyonlarını pandemi sonrasında ilk kez kapılarını açacak olan DOMOTEX Turkey Fuarı'nda sergileyecek.

Royal Halı, sahip olduğu markaları; Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı koleksiyonlarını pandemi sonrasında ilk kez kapılarını açacak olan DOMOTEX Turkey Fuarı'nda sergileyecek. Bir süredir fiziki olarak gerçekleştirilemeyen dünya halı sektörünün buluşma platformu DOMOTEX Turkey Fuarı, 14-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Royal Halı, 14 - 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında, bu yıl yedincisi Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan DOMOTEX Turkey Fuarı'nda katılıyor. Pandemi sonrası ilk kez düzenlenen fuarda Royal Halı sahip olduğu markaları Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı'nın 2022 yılı koleksiyonlarını sergileyecek.

Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, "Geçen yılın verilerine göre Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam halı ihracatı 3.2 milyar doları buldu. Toplam ihracatın yüzde 72'lik kısmı olan 2.3 milyar dolarlık halı ihracatı Gaziantep'ten gerçekleşti. Dünya halı liginin devleri bu yıl yedinci kez Gaziantep'te DOMOTEX Turkey Fuarı'nda buluşuyor, Royal Halı olarak biz de bu fuarda yer alacağız" dedi.

Türkiye'nin global markası Royal Halı'nın 7. DOMOTEX Turkey'de ürünlerini sergileyeceğini belirten Genel Müdür Tula, "C240 numaralı stantta olacağız. Yerli yabancı tüm Royal bayileriyle, halı sektörünün profesyonelleriyle buluşmaya hazırız. Tüm ziyaretçiler; Royal Halı, Pierre Cardin, Atlas ve Studio Halı için özel tasarlanmış showroomlarda sergileyeceğimiz 2022'ye özel koleksiyonlarımızı görebilirler. Bu fuarın yıldızı Royal Halı olacak" diye konuştu.

Ziyaretçi kayıtları sadece online olarak yapılacak

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası'nın (GHO) desteği ile Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen 7. DOMOTEX Turkey 2022 fuarını ziyaret etmek isteyen tüm profesyoneller, fuarın www.domotexturkey.com web sitesi üzerinden kayıt işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler. - İSTANBUL

Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında
Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında
Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında
Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında

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Pierre Cardin, Royal Halı, Pandemi, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Royal Halı DOMOTEX Türkiye Fuarında - Son Dakika


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