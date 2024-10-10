Ruh Sağlığı Uzm. Aker'den Pandemi Sonrası Uyarılar

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Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Derya Adalı Aker, toplumsal hayatın, bireyin tutum ve davranışlarını etkilediğini söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Derya Adalı Aker, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pandeminin ardından insan yaşamını etkileyen sosyal ve psikolojik dinamiklerin daha da keskinleştiğini belirten Aker, insanların kaygı düzeyinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Her bireyin kendi ruhsal durumunu değerlendirmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Aker, "Sabah uyandığınızda motivasyonunuz, iş yerine gitme isteğiniz, sosyal ilişkileriniz ve kendinizi aynada nasıl gördüğünüz, ruhsal sağlığınızın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Aker, son zamanlarda öfke kontrol sorunlarının da arttığına işaret ederek, "Bu durum insan ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Tahammül seviyemiz giderek azalıyor ve bu da insanların birbirlerine daha olumsuz tepki vermesine neden oluyor." açıklamasını yaptı.

Ruh sağlığında yaşanan olumsuzlukların kişiyi umutsuzluğa sürükleyebileceğini, beklentilerin düşmesine neden olabileceğini ve bunun da depresif duygu durumlarını tetikleyebileceğini aktaran Aker, bireylerin kendi duygu durumlarıyla ilgili bilinçli olmaları ve gerektiğinde profesyonel destek almaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.

Aker, pandemi sonrası değişen dünya şartlarının bireysel ve toplumsal ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek, olumsuz etkilerin önüne geçmek için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini kaydetti.