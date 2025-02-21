Ruha Elektrik, Denizcilik Sektörüne Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ruha Elektrik, Denizcilik Sektörüne Girdi

Ruha Elektrik, Denizcilik Sektörüne Girdi

Ruha Elektrik, HD Hyundai ile iş birliği yaparak denizcilik sektöründe büyümeyi hedefliyor.

21.02.2025 12:59
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Denizcilik sektörüne adım atıklarını belirten Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, "Denizcilik sektörü küresel karbondioksit (CO2) salınımının yüzde 2,5'inden sorumlu. Çevre dostu ürünlerimiz, hem ülkemizin taahhütlerine uyum sağlamamıza yardımcı olacak hem de doğal hayat ve insan sağlığına pozitif etkiler sunacaktır" dedi.

Türkiye'de, yerli ve yabancı yatırımcılar yeni fırsatlara odaklanıyor. Savunma, havacılık, enerji ve bilgi-iletişim sektörlerinde kaydedilen önemli mesafelerin yanı sıra, denizcilik sektörü de gelecekte büyük büyüme potansiyeli taşıyor. Bu doğrultuda Güney Koreli HD Hyundai Group bünyesinde bulunan HD Hyundai Marine Solution Tech Türkiye Distribütörlüğü için imzaların atılmasıyla Ruha Elektrik, dünya çapında güçlü bir oyuncu olan Güney Koreli HD Hyundai Marine ile iş birliği yaparak denizcilik sektörüne giriş yaptı.

"Deniz ticareti büyümeye devam edecek"

Ruha Elektrik, denizcilik sektöründe uzun vadeli büyüme ve katma değer oluşturma perspektifleri doğrultusunda stratejik bir karar aldı. Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, deniz yolunun dünya taşımacılığındaki yüzde 85'lik payının sektöre olan ilgiyi artırdığını belirterek, "Küresel deniz ticareti geçtiğimiz on yılda yüzde 2,4 oranında büyüdü. Uzmanlar, önümüzdeki on yılda da benzer bir büyüme bekliyor. Bu büyümeye paralel olarak, deniz araçlarının sayısının artacağı ve sektörde büyük bir hizmet talebinin doğacağı öngörülüyor" açıklamasında bulundu.

Ruha Elektrik, HD Hyundai ile iş birliği yaparak sektördeki yeşil dönüşüm, bakım-onarım ve gemi inşa gibi alanlarda önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. HD Hyundai'nin çevre dostu Greentric konseptiyle ürettiği enerji verimli ürünlerin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na bağlı sera gazı emisyonu hedeflerine katkı sağlayacağını belirten İshakoğlu, "Denizcilik sektörü küresel karbondioksit (CO2) salınımının yüzde 2,5'inden sorumlu. Çevre dostu ürünlerimiz, hem ülkemizin taahhütlerine uyum sağlamamıza yardımcı olacak hem de doğal hayat ve insan sağlığına pozitif etkiler sunacaktır" şeklinde konuştu.

"Sivil gemi inşa ve bakım-onarımında üretilebilecek çok fazla iş var"

Türk denizcilik sektörü, hem savunma sanayi projeleri hem de artan sivil gemi inşa ve bakım talepleri ile ivme kazandı. Ruha Elektrik, HD Hyundai ile bu projelere katkı sağlayarak, sektördeki yerli üretimin hızla artacağını öngörüyor. İshakoğlu, "Türk Deniz Ticaret Filosu 500'e yakın gemiden oluşuyor ve bu gemilerin yarısından fazlası yurtdışında üretildi. Bu oranın hızla yerli üretim lehine değişeceğine inanıyoruz. HD Hyundai, dünya sivil gemi üretiminin yüzde 10'unu kendi tersanelerinde üretiyor ve bu deneyimi Türk denizcilik sektörüne kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Türk denizcilik sektöründe katma değer oluşturacağız"

Türk denizcilik sektöründe yerli gemi üretiminin artışıyla birlikte, bakım ve onarım hizmetlerinin de yerli tersanelerde yapılması hedefleniyor. İshakoğlu, "Yabancı bayraklı gemilerin bakım ve onarımlarını Türkiye'de HD Hyundai iş birliğiyle gerçekleştirerek, ülkemize döviz kazandırmayı ve sektörel istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diyerek, Türk denizcilik sektörünün büyüme potansiyeline vurgu yaptı.

Ruha Elektrik'in HD Hyundai Marine ile gerçekleştirdiği bu stratejik iş birliğinin, Türk denizcilik sektörüne önemli bir değer katacağı ve sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Hyundai, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ruha Elektrik, Denizcilik Sektörüne Girdi - Son Dakika

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