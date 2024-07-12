Rus Gezgin Kuzey Kutbu'nda Rekor Kırdı

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rus gezgin Fyodor Konyukhov motorlu yamaç paraşütüne monte edilen ve gövde üretilebilmesi için gereken yüksek teknolojili malzemeleri tedarik etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rus gezgin Fyodor Konyukhov motorlu yamaç paraşütü olarak da bilinen iki kişilik motorlu paraşütle, Kuzey Kutbu'nda dünyanın ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.

Rota, Rusya'nın Franz Josef Land takımadalarından başlayarak coğrafi Kuzey Kutbu'nda sonlandı. Fyodor Konyukhov ve Rus pilot Igor Potapkin'den oluşan mürettebat, rotanın başlangıç noktasına Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Atomflot şirketine ait nükleer enerji ile çalışan 50 Let Pobedy buzkıranı tarafından taşındı.

Ürün, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'nin İleri Mühendislik-Dijital Mühendislik Bölümü'nün bilim alanında gösterdiği rehberlik ve teknolojik gözetimi altında tasarlandı ve üretildi.

Ürünün üretiminde karbon ve cam elyaf bazlı kumaşlar kullanıldı. Yamaç paraşütünden elde edilen aerodinamik parametreleri, Rus mürettebat için maksimum uçuş menzilinin 900'den 1200-1300 kilometreye çıkarılmasını sağladı.

Rekor kırma süreci, buzkıran gemisindeki ve Moskova'daki sefer karargahı tarafından izlendi. Kuzey Kutbu'nun yüksek enlemlerinde gerçekleştirilen 440 kilometrelik rekor uçuş, 7 Temmuz'da Moskova saatiyle 16.29'dan 8 Temmuz 02.42'ye dek, toplamda 10 saat 13 dakika sürdü. 57-60 derece doğu boylamındaki hava koridorunda, yüzeyden 267 ila 835 metre yükseklikte yapılan uçuşta ortalama hız saatte 47 kilometreydi.

Pilotlar Kuzey Kutbu üzerinden uçarak Batı Yarımküre'ye ulaştılar. Ardından, iniş için uygun bir buz kütlesi seçilerek şiddetli rüzgarda ve görünürde belirgin işaret olmadan zorlu koşullarda iniş yapıldı.

İniş yaptıktan sonra Kuzey Kutbu'na ulaştıklarını uydu telefonu ile rapor eden pilotlar, kamp kurup 50 Let Pobedy buzkıranını beklerken bir gün sürecek sürüklenmeye hazırlandılar.

Halihazırda gezginlerle uydu aracılığıyla düzenli olarak irtibat kuruluyor ve şamandıraları koordinatları otomatik olarak iletiyor. Önceden belirlenmiş prosedüre uygun olarak rutin bir operasyonla buz kütlesinin yeri tespit edilecek ve gezginler bölgeden alınacak.

Yerleşik uydu takip cihazlarından elde edilen veriler analiz edildikten sonra motorlu bir yamaç paraşütüyle coğrafi Kuzey Kutbuna ulaşma rekoru konusunda belge düzenlenecek.