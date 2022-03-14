Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek - Son Dakika
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Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek

14.03.2022 14:59
Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek

Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine izin verildi.

Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine izin verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Ukrayna savaşı nedeniyle sorunlar yaşayan Rus hava yolu şirketlerine çeşitli haklar tanındı.

Buna göre, Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçaklar, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edebilecekler ve Rusya içerisinde kullanılabilecekler.

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek - Son Dakika


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