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Rus Havayolu Şirketleri Yüzde 10 Artışla 105 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Rus Havayolu Şirketleri Yüzde 10 Artışla 105 Milyon Yolcu Taşıdı

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev, Rus hava yolu şirketlerinin geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla toplam 105 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara rağmen Rus havacılık sektörü etkilenmemiş ve hava yolu şirketleri planlanandan 2 milyon fazla yolcu taşımıştır. Rus hükümeti de şirketlere destek amacıyla 12 milyar dolar devlet sübvansiyonu sağlamıştır.

Rus Havayolu Şirketleri Yüzde 10 Artışla 105 Milyon Yolcu Taşıdı
12.01.2024 - 13:37,  Güncelleme: 13:46
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Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev, Rus hava yolu şirketlerinin geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla toplam 105 milyon yolcu taşıdığını bildirdi.

Savelyev, yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus havacılık sektörüne ilişkin bilgiler paylaştı.

Rus hava yolu şirketlerinin geçen yıl planlanandan 2 milyon fazla yolcu taşıdığına işaret eden Savelyev, "Rus hava yolu şirketleri 2023'te 105 milyon yolcu taşıdı. Yolcu sayısı 2022'ye göre yüzde 10 arttı. 2022'de 95,2 milyon kişi taşınmıştı." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus hava yolu şirketlerine hava sahalarını kapatırken, Boeing ve Airbus gibi şirketler de uçak ve yedek parça teslimatlarını durdurmuştu.

Rusya da Batılı şirketlere hava sahasını kapatırken, Rus yetkililer, yaptırımların ülkedeki havacılık sektörüne etkisinin sınırlı kaldığını ifade ediyor. Rus hükümeti ayrıca şirketlere destek vermek amacıyla geçen yıl yaklaşık 12 milyar dolar devlet sübvansiyonu sağlamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rus Havayolu Şirketleri Yüzde 10 Artışla 105 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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