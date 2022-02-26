Rus işgali korkusunu sadece Ukraynalılar yaşamıyor! Aynı korkuyla Polonyalılar akaryakıt istasyonlarını doldurdu - Son Dakika

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan iki ülkeye daha uyarı: Sonuçları çok ciddi olur

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Polonya halkı, Rusya'nın komşu ülke Ukrayna'ya yönelik saldırılarından endişe duyarak, akaryakıt stoku yapmak için benzin istasyonlarına akın etti. Yetkililerin akaryakıt tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Vatandaşlar ise depolarını doldurmanın yanı sıra bidonlara da stok yapmaya başladı.

AKARYAKIT SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Akaryakıt istasyonlarında ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle devlete ait petrol şirketi PKN Orlen, akaryakıt satışına sınırlama getirdi. Şirket, arabalara tek seferde 50 litre, kamyonlara ise 500 litre akaryakıt doldurma limiti getirildiğini bildirdi.

KAMU ARAÇLARINA SINIRLAMA YOK

Son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde ülkede akaryakıta olan talebin normalin iki katı arttığını kaydeden şirket, kamuya ait araçlara ise herhangi bir sınırlama bulunmadığını ifade etti. Söz konusu kısıtlamanın akaryakıt istasyonlarındaki yığılmanın giderilmesinden sonra kaldırılacağı ifade edildi.

ENFLASYON NEDENİYLE VERGİ YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Öte yandan Polonya hükümeti, ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın sırtındaki yükü azaltmak amacıyla 1 Şubat itibariyle akaryakıttan aldığı vergiyi yüzde 23'den yüzde 8'e düşürdü. Yapılan uygulamayla yakıtta litre başına 0,60 zloti (yaklaşık 2 TL) indirim yapılmasının ardından Schengen anlaşması dolayısıyla Polonya'ya sorunsuz şekilde seyahat eden sınır kentlerde yaşayan Almanya, Çekya vatandaşları ucuz akaryakıt nedeniyle ülkeye akın etmeye başladı. Yakıt almak için gelen "petrol turistleri", depolarını doldururken, yanlarında getirdikleri bidonlarla da stok yaptı. Yakıt stoğunun önüne geçebilmek için Polonya devletine ait petrol şirketi PKN Orlen, şubat ayının ilk haftasında sınır kentlerindeki akaryakıt istasyonlarında "yalnızca depoya dolum yapılması" sınırlaması getirmişti.