Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi - Son Dakika
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Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi

21.04.2022 16:39
Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Duma'da yapılan oylamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Nabiullina'nın 5 yıl daha Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunmasına yönelik teklifi onaylandı.

2013'ten bu yana Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Nabiullina, Putin'in ekonomi alanında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

YORUMLAR
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Rusya Merkez Bankası, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi - Son Dakika
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