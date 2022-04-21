Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi - Son Dakika

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını onayladı.
Duma'da yapılan oylamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Nabiullina'nın 5 yıl daha Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunmasına yönelik teklifi onaylandı.
2013'ten bu yana Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Nabiullina, Putin'in ekonomi alanında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
Kaynak: AA
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