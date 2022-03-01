Rus rublesi tekrar değer kaybediyor - Son Dakika

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen tekrar değer kaybetmeye başladı.
Dolar/ruble paritesi yüzde 5,7 artışla 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 4,2 yükselişle 110,4'e çıktı.
Rusya Merkez Bankası, dün aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.
Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.
Kaynak: AA
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