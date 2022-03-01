Rus rublesi tekrar değer kaybediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rus rublesi tekrar değer kaybediyor

01.03.2022 16:55
Rus rublesi tekrar değer kaybediyor

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen tekrar değer kaybetmeye başladı.

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen tekrar değer kaybetmeye başladı.

Dolar/ruble paritesi yüzde 5,7 artışla 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 4,2 yükselişle 110,4'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, dün aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

YORUMLAR
500
Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 21,64 değer kaybetmesi üzerine dolar/ruble paritesi 100'e çıktı. Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 21,64 değer kaybetmesi üzerine dolar/ruble paritesi 100'e çıktı. Rus rublesinde değer kaybı yüzde 20'yi aştı Rus rublesinde değer kaybı yüzde 20'yi aştı

dolar, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus rublesi tekrar değer kaybediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
16:52 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan ikinci görüşme yarın gerçekleşecek
16:47 Süper Lig'de bir ilk! 27. hafta en çok golün atıldığı hafta oldu
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 17:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: Rus rublesi tekrar değer kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement