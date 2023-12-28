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Rus Şirketi Uralchem, Nijerya'ya Bedelsiz Gübre Sevkiyatı Yaptı - Son Dakika
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Rus Şirketi Uralchem, Nijerya'ya Bedelsiz Gübre Sevkiyatı Yaptı

Uralchem Group, Nijerya'ya beşinci defa olmak üzere toplam 134 bin ton bedelsiz gübre sevkiyatı gerçekleştirdi. Gübre yüklü gemi Letonya'daki bir limandan yola çıktı.

Rus Şirketi Uralchem, Nijerya\'ya Bedelsiz Gübre Sevkiyatı Yaptı
28.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 12:31
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Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Rus şirketi Uralchem, Nijerya'ya "bedelsiz" gübre sevkiyatının Letonya'daki bir limandan yola çıktığını bildirdi.

Uralchem Group'tan yapılan açıklamada, şirketin Afrika'ya yönelik beşinci defa olmak üzere, toplam 134 bin ton bedelsiz gübre sevk ettiği belirtildi.

Son olarak Nijerya'ya 34 bin ton gübre gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, gübre yüklü geminin Letonya'daki bir limandan yola çıktığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bazı Afrika ülkelerine bedelsiz tarım ürünleri sevk edeceklerini söylemişti.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de 17 Kasım'da Afrika'daki bazı ülkelere tahıl sevkiyatının başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Nijerya, Letonya, Afrika, Tarım, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Şirketi Uralchem, Nijerya'ya Bedelsiz Gübre Sevkiyatı Yaptı - Son Dakika
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