Rus tarım şirketinden organik gübre üretimi için Türkiye'ye yatırım hamlesi

Türkiye'ye tarım sektöründe yatırım yatırım yapmak için harekete geçen Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği ile LaBiance Turizm A.Ş. tarafından Türk-Rus Tarım Sektörü B2B Heyetler Arası Toplantı organizasyonu gerçekleştirildi.

Ankara'da 23-25 Aralık tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği ile LaBiance Turizm A.Ş. tarafından Türk-Rus Tarım Sektörü B2B Heyetler Arası Toplantı organizasyonu gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi Türk ve Rus firmaları arasında organik gübre üretimi konusunda muhtemel işbirliği imkanlarının ele alınması oldu.

Türkiye'nin tarımdaki potansiyelinin üzerinde duruldu

Toplantının Rus katılımcıları arasında yer alan SK Ehoteh Limited Şirketi Kurucusu ve CEO'su Aslan İrsaimov yaptığı açıklamada düşük maliyetli ve tamamen çevre dostu tekniklerle Ufa/Başkurdistan merkezli ürettikleri organik gübreyi Türkiye pazarında da son kullanıcıların tüketimine sunmayı amaçladıklarını belirtti. Bu amaçla Türkiye pazarında potansiyel partner adayları ile bir araya geldiklerini ve Türkiye'de ortak gübre üretimi ve satış ağının oluşturulması hususunda teknik ve mali konulara dair görüş alış-verişinde bulunduklarını söyleyen İrsaimov, döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak Türk tarım sektöründe bazı güçlükler yaşamasına rağmen Türkiye'nin potansiyelinin büyük olduğunu gördüklerini ifade etti.

Toplantının Türk katılımcılarından olan Köprü Grup Limited Şirketi Genel Müdürü Mehmet Mustafa Altunan da tüketicilere en ekonomik ve doğa dostu kaliteli gübre tedariki konusunda Rusya'nın üretim deneyiminden ve teknik bilgisinden yararlanmaya ve Türkiye'de muhtemel bir ortak üretim yatırımında gerekli sektörel birikimleriyle yer almaya hazır olduklarını açıkladı.

Söz konusu toplantıda konuşan Özerk Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkujin, Rusya'nın Başkurdistan bölgesi olarak tarım alanında ciddi bir üretim potansiyellerinin bulunduğunu belirterek

Başkurdistan merkezli faaliyet yürüten firmaların dost Türkiye'nin tarım sektörü özelinde içinde geçmekte olduğu zorlu süreçte sorunlarına çözüm üretebilecek şekilde işbirliklerine teşvik etmeye çalıştıklarını beyan etti.

Toplantıyı organize eden LaBiance Turizm A.Ş. adına konuşan firma CEO'su Natalya Pavloviçeva da son dönemde Rus iş dünyasından B2B formatında toplantı organizasyonu taleplerinde tarım sektörünün payında bir artma olduğunu ve küresel ekonomik sınamaların tüm ülkeler için böylesine zorlayıcı olduğu bir süreçte Türk ve Rus iş dünyası arasında güç birliğine gidilmesini sağlayacak her türlü fırsatı şirket düzeyinde değerlendirmeye özen gösterdiklerini dile getirdi. - ANKARA