Rus Turistleri Taşıyan Kruvaziyer Gemi Samsun\'a 3. Kez Geldi

Ekonomi

Rus turistleri taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi son 14 gün içerisinde 3. kez Samsun'a geldi.

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 998'i Rus turist olmak üzere 443 kişilik mürettebatı ile birlikte toplam bin 441 kişilik kafilesi ile Samsun'a geldi. Bakım nedeniyle Ocak ayından Nisan ayına kadar Samsun'a gelmeyen kruvaziyer gemi, bakımlarının tamamlanmasının ardından son 14 günde 3. kez toplamda ise 10. kez Samsun Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi Limanı'ndan ayrıldıktan sonra Samsun'a gelen Rus turistler gemiden indikten sonra şehri gezmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldılar.

Kruvaziyer geminin akşam 21.00 gibi Samsun Limanı'ndan ayrılarak, Trabzon'a doğru yol alacağı belirtildi. - SAMSUN