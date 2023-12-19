Rusya, Arktika-M No. 2 Uydusunu Fırlattı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Moskova Deneysel Tasarım Bürosu Mars tarafından geliştirilen yerleşik kontrol sistemine sahip meteoroloji uydusu Arktika-M No. 2, 16 Aralık saat 17.00'de eliptik yörüngeye fırlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kontrol sistemine yerleştirilen algoritmalar, uzay aracındaki hedef ve destek sistemleri için gerekli çalışma modlarını ayarlamayı, aracın operasyonel yörüngesi boyunca hareket ederken ve görüntüleme sırasındaki kütle merkezi yönelimini kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

Eliptik hidrometeorolojik uzay aracı Arktika-M, 28 Şubat 2021'de fırlatılan Moskova Deneysel Tasarım Bürosu Mars tarafından geliştirilen bir yerleşik kontrol sistemine sahip Arktika-M No. 1 uydusunu kullanıyor.

Söz konusu uzay araçları, Kuzey Kutbu bölgesinin yüzeyinin ve Arktik Okyanusu'nun kesintisiz izlenmesini sağlayarak hava tahminlerinin doğruluğunu artırmayı hedefliyor.

Ayrıca yüksek kaliteli multispektral görüntüler, meteorologların Kuzey Deniz Rotası'nda seyreden gemiler, havacılık sektörü, Acil Durumlar Bakanlığı ve diğer departmanlar gibi çeşitli tüketiciler tarafından talep edilen ürünlerin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moskova Deneysel Tasarım Bürosu Mars Genel Tasarımcı Yardımcısı Dmitry Dobrynin, Rusya'nın eliptik yörüngede yaklaşık 63 derecelik eğimle çalışan meteoroloji araçlarına sahip tek ülke olduğunu belirterek, "Bu seri uzay araçlarının, GLONASS navigasyon sistemlerini aşarak Dünya'dan 40 bin kilometre uzaklığa kadar saha keşfi yapabilecek kapasitesi bulunmaktadır. Bu da Kuzey Kutbu bölgesine başka hiçbir uydu tarafından elde edilemeyecek eşsiz bir bakış açısı kazandırmaktadır." ifadelerini kullandı.