Rusya Bakan Nikitin: Uçuş güvenliği için geçici kısıtlama uygulanabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Bakan Nikitin: Uçuş güvenliği için geçici kısıtlama uygulanabilecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, ülkedeki havalimanlarında uçuş güvenliği nedeniyle geçici kısıtlamalar uygulanabileceğini ancak uzun süreli aksamalara izin vermeyeceklerini söyledi. Nikitin, Ukrayna İHA saldırı tehditlerine karşı Savunma Bakanlığı ve Rosgvardiya ile koordineli çalıştıklarını belirtti.

Rusya Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, ülkedeki havalimanlarında uzun süreli aksamalara izin vermeyeceklerini ancak uçuş güvenliği nedeniyle geçici kısıtlamaların uygulanabileceğini söyledi.

Nikitin, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus hava sahasına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının artacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığının, havalimanlarında uzun süreli kesintileri önlemek amacıyla Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızlarıyla (Rosgvardiya) yakın koordinasyon içinde çalıştığını belirten Nikitin, uçuş güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Nikitin, "Uçuş ve havalimanı güvenliğine ilişkin gereklilikleri sürekli geliştiriyoruz ve bunların tamamına karşı verecek yanıtlarımız var. Teröristlerin dile getirdiği tüm bu tehditlere karşı da yanıtlarımız mevcut." dedi.

Havalimanlarında zaman zaman geçici kısıtlamaların uygulanabileceğine işaret eden Nikitin, sivil havacılık faaliyetlerinde önemli ve uzun süreli kesintiler yaşanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, yabancı hava yolu şirketlerini Rusya üzerindeki uçuşların taşıdığı riskler konusunda uyararak, Rus hava sahasındaki Ukrayna İHA'larının sayısının artacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Zelenskiy'nin sözlerini "devlet terörü" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Kısıtlama, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Bakan Nikitin: Uçuş güvenliği için geçici kısıtlama uygulanabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Batan geminin sahibinden olay iddia Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış
Batan geminin sahibinden olay iddia! Kaptan kazadan önce telsizle uyarmış
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:57
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:09:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Rusya Bakan Nikitin: Uçuş güvenliği için geçici kısıtlama uygulanabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement