Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın bütçesi 3 yıl boyunca açık verecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın bütçesi 3 yıl boyunca açık verecek"

22.09.2022 15:38
Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın bütçesi 3 yıl boyunca açık verecek"

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesindeki bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vereceğini söyledi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesindeki bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vereceğini söyledi.

Mişustin, başkent Moskova'da düzenlenen hükümet toplantısında, Rusya'nın 2023-2025 yıllarını kapsayacak bütçe çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Bütçenin, Rus ekonomisinin yeni koşullarla uyum sağlaması için alınacak önlemleri içerdiğini belirten Mişustin, söz konusu önlemler arasında ihracatın yeniden yönlendirilmesi ve teknolojik bağımsızlığın da bulunduğunu söyledi.

İç talebin karşılanması için hükümetin gerekli harcamaları yapacağını aktaran Mişustin, "Ekonomik büyüme 2024 itibarıyla yüzde 2'yi geçmeli." dedi.

Bütçe gelirlerinin 2023'te 26 trilyon rubleyi (yaklaşık 435 milyar dolar) geçeceğini bildiren Mişustin, "Harcamaların ise ufak bir artışla 29,5 trilyon rubleye çıkmasını bekliyoruz. Bütçe 3 yıllık planlama boyunca açık verecek. Bütçe açığının kapanması için ağırlıklı olarak hükümet borçlanması yapılacak." diye konuştu.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov da dün yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin vergi gelirlerinden daha fazla para harcadığını söylemişti.

YORUMLAR
500
Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı Ruslar kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından Antalya'ya kaçmaya başladı! Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Moskova, Hükümet, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Başbakanı Mişustin: 'Rusya'nın bütçesi 3 yıl boyunca açık verecek' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
15:19 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla duyuru yayınladı
15:07 Rusya'da askeri seferberlik kargaşası! Kadınlar, eşleri askere alınmasın diye kol ve bacaklarını kırıyor
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:27 CHP'li Gürsel Tekin'in ardından CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP yasal ve meşru bir siyasi partidir, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:45:31. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Başbakanı Mişustin: "Rusya'nın bütçesi 3 yıl boyunca açık verecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement