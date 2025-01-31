Rus hükümeti, benzin ihracatına yönelik büyük şirketlere verilen iznin süresini uzattı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik iznin 28 Şubat'a uzatıldığını söyledi.
Rus hükümeti, Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların büyük şirketleri kapsayacak şekilde kaldırdığını duyurmuştu. Kararın süresi bugün doluyordu.
Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.
Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Rusya Benzin İhracat İzni Uzatıldı - Son Dakika
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