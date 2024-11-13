Rusya, Benzin İhracat Kısıtlamalarını Kaldırmayı Teklif Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, Benzin İhracat Kısıtlamalarını Kaldırmayı Teklif Etti

Rusya Enerji Bakanı Tsivilev, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması teklifini sundu.

13.11.2024 15:48
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Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifi hükümete sunduklarını bildirdi.

Tsivilev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'da benzin ihracatının iç piyasadaki fiyatlanmalar nedeniyle kısıtlandığına işaret etti.

Gelinen noktada, fiyatların istikrara kavuştuğunu anlatan Tsivilev, "Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik teklifleri hazırladık ve bunları hükümete değerlendirilmek üzere sunduk. Şimdi ihracat kısıtlamalarını kaldıracağız." dedi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor. Rusya, benzin ihracatını son olarak 1 Ağustos'tan itibaren yıl sonuna kadar kısıtlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, Benzin İhracat Kısıtlamalarını Kaldırmayı Teklif Etti - Son Dakika

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