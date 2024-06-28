Rusya, BRICS ülkelerine tarım ürünleri ihracatını artırmayı hedefliyor

Ekonomi

??????? Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Rusya'nın BRICS ülkelerine tarım ürünleri ihracatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 6 artarak 16 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Lut, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin Rusya'nın tarım ihracatında öncelikli pazarlar arasında yer aldığını söyledi.

Rusya'nın BRICS'e geçen yıl yaklaşık 15 milyar dolar değerinde tarım ürünü ihraç ettiğini vurgulayan Lut, söz konusu rakamın 2022'ye kıyasla yüzde 18 arttığını kaydetti.

Bu yıl da BRICS'e tarım ihracatını artırdıklarını ifade eden Lut, "Mevcut eğilim göz önünde bulundurulduğunda, BRICS ülkelerine tarım ürünleri ihracatımızın bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 6 artarak 16 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Lut, yıl başından bu yana BRICS'e tarım ürünleri ihracatının 7 milyar üzerine çıktığını sözlerine ekledi.