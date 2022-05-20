Rusya'da açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerine yönelik yasaklar kalkıyor - Son Dakika
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Rusya'da açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerine yönelik yasaklar kalkıyor

20.05.2022 16:12
Rusya'da açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerine yönelik yasaklar kalkıyor

Rusya Merkez Bankası, borsada açığa satış ve kaldıraçlı döviz alımlarına yönelik yasağın 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, borsada açığa satış ve kaldıraçlı döviz alımlarına yönelik yasağın 1 Haziran itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin finans piyasalarındaki kriz nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren borsada açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerinin yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, piyasadaki dalgalanmaların azalması ve likiditenin artması nedeniyle söz konusu yasakların 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası dün de dolar ve avro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'da açığa satış ve kaldıraçlı döviz işlemlerine yönelik yasaklar kalkıyor - Son Dakika


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