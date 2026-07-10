Rusya'da Akaryakıt Açığı İHA Saldırıları Nedeniyle - Son Dakika
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Rusya'da Akaryakıt Açığı İHA Saldırıları Nedeniyle

10.07.2026 13:19
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Novak, akaryakıt açığının İHA saldırıları sonucu rafineri kapanışlarından kaynaklandığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkede akaryakıt piyasasında yaşanan açığın petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarından kaynaklandığını söyledi.

Novak, Rusya'nın Tver bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede akaryakıt piyasasında sorunlar bulunduğunu kabul etmeleri gerektiğini kaydetti.

Akaryakıt piyasasındaki sorunlar nedeniyle bazı bölgelerde araç kuyruklarının göründüğüne işaret eden Novak, "Akaryakıt açığı, petrol rafinerilerinin İHA saldırıları nedeniyle kısmen devre dışı kalarak onarıma alınmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen, dikey entegre petrol şirketleri kendi benzin istasyonlarında fiyatları enflasyon seviyesinin üzerinde artırmadı." dedi.

Novak, hükümetin rafinerilerin korunmasını güçlendirmek, tesislerde yeterli üretimi sağlamak ve iç piyasayı öncelemek için çalıştığını belirterek, Rusya'nın üretim kapasitesinin yeterli olduğunu ve ülkenin genel olarak akaryakıt ihtiyacını tam karşılayabildiğini söyledi.

Rusya'nın akaryakıt ihracatı da yapabildiğini aktaran Novak, iç piyasayı güvence altına almak amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatının geçici olarak yasaklandığını, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'da Akaryakıt Açığı İHA Saldırıları Nedeniyle - Son Dakika

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