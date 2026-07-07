Rusya'da Akaryakıt Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya'da Akaryakıt Sorunları Devam Ediyor

07.07.2026 16:46
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Aleksandr Novak, yaz talebi ve rafineri bakım sorunları nedeniyle akaryakıt piyasasındaki sıkıntıları aktardı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaz dönemindeki yüksek talep ve rafinerilerdeki planlanmamış bakımlar nedeniyle akaryakıt piyasasındaki sorunların sürdüğünü söyledi.

Novak, Rus hükümet yetkilileriyle Moskova'da gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'daki akaryakıt piyasasındaki durumu değerlendirdi.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Novak, "Yaz aylarındaki talep artışı ve rafinerilerdeki planlanmamış bakımlar dikkate alındığında sorunlar devam ediyor." dedi.

Petrol ürünleri arzını artırmak için ek tedbirleri değerlendirdiklerini belirten Novak, üretim ve tüketim dengesinin yanı sıra tarımsal çalışmaların yoğunlaştığı bölgelerde yakıt tedarikini hükümetle ele alacağını ifade etti.

Novak, Irkutsk, Zabaykalye ve güney bölgelerine yakıt sağlanmasına özel önem verileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Akaryakıt Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika

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