Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza - Son Dakika
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Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza

04.10.2022 12:42
Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok'un "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyon ruble ceza - Son Dakika
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