Rusya'da Bütçe Açığı Yüzde 97 Arttı

08.05.2026 15:28
Rusya'nın ocak-nisan dönemi bütçe açığı 5,9 trilyon rubleye çıkarak 2026 tahminlerini aştı.

Rusya'nın federal bütçe açığı, bu yılın ocak-nisan döneminde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 97 artışla 5,9 trilyon rubleye (yaklaşık 79,5 milyar dolar) çıkarak 2026'nın tamamı için öngörülen seviyeyi aştı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, federal bütçe gelirlerinin ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 azalarak 11,7 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Bu dönemde bütçe giderleri yüzde 15,7 artışla 17,6 trilyon rubleye yükselirken federal bütçe açığı da yüzde 97 artarak 5,9 trilyon rubleye çıktı.

Böylece Rusya'nın bütçe açığı, 2026 bütçe yasasında yılın tamamı için öngörülen 3,786 trilyon rublelik seviyeyi aştı.

Açıklamada, yılın başındaki yüksek açık seviyesinin büyük ölçüde harcamaların önden finanse edilmesinden kaynaklandığı, bütçe gelirleri ve harcamalarındaki seyrin yapısal açık hedeflerle uyumlu olduğu belirtildi.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, düşük petrol fiyatlarının etkisiyle ocak-nisan döneminde yüzde 38,3 azalarak 2,3 trilyon rubleye gerilerken petrol ve doğal gaz dışı gelirler ise yüzde 10,2 artışla 9,4 trilyon rubleye ulaştı.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: AA

