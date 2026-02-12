Rusya'da Ekonomik Yavaşlama 2027'ye Kadar Sürecek - Son Dakika
Rusya'da Ekonomik Yavaşlama 2027'ye Kadar Sürecek

12.02.2026 13:21
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, ekonomideki yavaşlamanın 2027'ye kadar devam edeceğini belirtti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ekonomideki yavaşlamanın bu yılın ilk yarısında devam edeceğini belirterek, toparlanmanın 2027'ye sarkacağını söyledi.

Reşetnikov, başkent Moskova'da, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede enflasyonun hükümet ve merkez bankasının ortak çabasıyla 2025 sonu itibarıyla yavaşladığına işaret eden Reşetnikov, "Yılın başından itibaren, KDV ve gıda enflasyonunun kısmen ocak ayına kaymasıyla ilgili belirli bir artış oldu. Bundan sonra, enflasyonun yavaşlayıp normale döneceğini ve yüzde 4'lük hedefe doğru hareket edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Para politikasına dair alınan kararların, 6-9 ayı kapsayan bir sürede gecikmeli etki yarattığını anlatan Reşetnikov, "Bu nedenle, yılın ilk yarısında ekonomide yavaşlamanın devam etmesini bekliyoruz. Büyüme oranlarındaki toparlanma en iyi ihtimalle 2026 sonunda, ancak büyük olasılıkla, 2027'de gerçekleşecektir." dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, önceki tahminlerinde, toparlanmanın bu yılın ikinci yarısında gerçekleşmesini bekliyordu.

Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 ile 1,5 arasında büyüyeceğini öngörüyor.

Rus ekonomisi 2023'te yüzde 4,1, 2024'te 4,9 büyümesinin ardından geçen yıl soğuma dönemine girerek yüzde 1 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA

