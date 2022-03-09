Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

09.03.2022 20:36
Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya'da haftalık enflasyon yüzde 2,2'ye çıkarak 2008'den bu yana yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Rusya'da haftalık enflasyon yüzde 2,2'ye çıkarak 2008'den bu yana yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Şubat-4 Mart'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Buna göre, ülkede yerli araba fiyatları yüzde 17, ev aletleri fiyatları ise yüzde 15 artarken televizyon fiyatları yüzde 15, akıllı telefon fiyatları ise yüzde 10'a yakın yükseliş gösterdi.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı ise bir önceki haftaya kıyasla 1,75 puan artarak yüzde 2,2'ye çıktı ve 2008'den bu yana en yüksek haftalık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise ülkede yıllık enflasyon oranının ise yüzde 10,4 seviyesine geldiği bildirildi.

Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına, enflasyonun daha da artmasının beklendiğine işaret ediyor.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Antalya'da görüşecek! Hazırlıklar tamamlandı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Antalya'da görüşecek! Hazırlıklar tamamlandı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e... Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e...

Enflasyon, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:36 İstanbullular dikkat! Kar yağışı başladı! İmamoğlu alınan önlemleri sıraladı
20:32 Zor kurada isimler belli oldu! Peki, Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak?
20:10 Konuşmasına Türkçe başladı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir araya geldi
20:05 Cristiano Ronaldo bütün ipleri kopardı! Kadroda yer almadı
20:02 Evler ayrıldı! Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti boşanıyor
19:56 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi
19:53 Dur ihtarına karşı otomobilden polislere ateş açtılar: 1 polis şehit düştü, 1 polis ağır yaralandı
19:50 Portekiz maçına hazırız! Stefan Kuntz, milli takıma çağıracağı iki futbolcuyu açıkladı
19:18 Chelsea'ye talip olan Bitlisli Türk iş insanı Muhsin Bayrak müjdeyi verdi: Londra'da görüşmeye başladık
19:10 İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 20:43:54. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement