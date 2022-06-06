Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü

06.06.2022 13:10
Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü

Rusya'da otomobil satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,5 azalarak 24 bine geriledi.

Rusya'da otomobil satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,5 azalarak 24 bine geriledi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 83,5 azalarak 24 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 84 düştüğü belirtildi.

Raporda, Volkswagen ve Volvo marka araçların satışlarında yüzde 96'ya varan düşüşler olduğu kaydedildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Putin: 'Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı' Putin: 'Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı' Rusya: Ukrayna'ya ait 190 uçak, 129 helikopter, 3 bin 424 tank ve zırhlı yok edildi Rusya: Ukrayna'ya ait 190 uçak, 129 helikopter, 3 bin 424 tank ve zırhlı yok edildi
Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement