Rusya'da otomobil satışları yüzde 10 arttı - Son Dakika
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Rusya'da otomobil satışları yüzde 10 arttı

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Rusya'da yeni otomobil satışları yılın 7 ayında geçen yıla göre yüzde 10 artışla 815 bin 100'e çıktı. Yerli üretim araçların payı yüzde 63,4 olurken, hibrit ve elektrikli otomobil satışları yüzde 94,7 arttı.

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 815 bin 100'e ulaştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki otomobil pazarına ilişkin verilere yer verildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yeni otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 815 bin 100'e çıktığının ifade edildiği açıklamada, Rusya'da üretilen otomobillerin satışlarının aynı dönemde yıllık bazda yüzde 26,5 artarak 516 bini aştığı kaydedildi.

Yerli üretim araçların toplam pazardaki payının geçen yılın aynı dönemine göre 8 puandan fazla artarak yüzde 63,4'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının ise yüzde 94,7 artarak 70 bin 200'e ulaştığı bildirildi.

Akaryakıt arzına ilişkin sorunların yaşandığı Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında yaşanan artış dikkati çekti.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiklerini duyurmuştu. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatlarını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazardaki payının hızla artması nedeniyle ülkede satış yapılabilmesi için yerli üretim gibi şartları yürürlüğe koymaya başladı. Öte yandan Rusya vatandaşları, Batılı şirketlerin otomobillerine paralel ithalat yöntemiyle erişim sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da otomobil satışları yüzde 10 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da otomobil satışları yüzde 10 arttı - Son Dakika
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